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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10113101141011510116

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 136
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
16%
22
40,50-41,00
10%
14
41,00-41,50
15%
21
41,50-42,00
18%
24
42,00-42,50
6%
8
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
4%
5
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:49

  Shaman написав:якось тихо та непомітно залишки грошей в банківський системі взяли планку 400 ярдів.

такими темпами до кінця року буде мінімум 450 ярдів грн. зростання грошей в банківській системі складе десь 300 ярдів з початку війни.

що з цього випливає? як тільки ці гроші рушать в обіг, ми маємо побачити, певне зростання курсу грн/дол - й це буде не 1-2 грн.

тому всім, хто вангує суттєве зміцнення гривні, - цього не буде.

Qwerty прочитає це під новий рік та зробить висновок так то чи ні :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:якщо на 01.02 це було в грн 481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:56

  Мизантрóп написав:
  Shaman написав:якщо на 01.02 це було в грн 481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09

це тільки в грн, без валюти
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:це тільки в грн, без валюти
тоді цікаво
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:08

  Сибарит написав:Уже почти суббота :)
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться :)
  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

Я в Ауте от таких обвинений :)
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться? :)


Привет , Сибарит !
Очень Рад , как всегда ,читать ВАС .

Я ЗА ВАС .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:16

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Слава Україні!

Навіть, не знаю, що вам написати...(та й що можна з того писати?)
Кожен раз/кожного дня - нові ввідні...
Те що просуваємось вперед - це однозначно!👍
Правда, думав, що скоро буду пішки ходити у Снігурівку в АТБ)) - але, події настільки швидко відбуваються, що може швидше в Херсоні зайду в АТБ, а далі - Херсон залишиться в глибокому тилу! ;) ))

Ще такий нюанс: хоч орки зробили "жест доброї волі" - та залишили після себе цілу купу "неприємних сюрпризів/подарунків"!
Тож - роботи саперам буде дуууууже багато...

Але, все одно, так чи інакше - але ми ще ближче підійшли до НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!

Тож - обов'язково:
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍👍👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:34

Запорожье
40,60/40,80
40,60/41,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:14

Тримаймо друзі, кулаки!

Як я і казав: що щоразу - нові ввідні!
Завтра їду на місця, де ще декілька днів тому жили орки...
Кажуть, що там ящиками їхні патрони валяються, деякий одяг... ну і безліч всього замінованого...

Тому завтра Успіху - потрібен УСПІХ у всіх сенсах цього слова!

Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:35

  Успіх написав:Як я і казав: що щоразу - нові ввідні!
Завтра їду на місця, де ще декілька днів тому жили орки...
Кажуть, що там ящиками їхні патрони валяються, деякий одяг... ну і безліч всього замінованого...

Тому завтра Успіху - потрібен УСПІХ у всіх сенсах цього слова!

Все буде Україна!👍

А як же дрова, які ви кололи, поки наші звільняли місто?
Investor_K
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