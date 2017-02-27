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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 лис, 2022 08:11
ihorsic написав:
І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 08:56
Успіх написав:
Як я і казав: що щоразу - нові ввідні!
Завтра їду на місця, де ще декілька днів тому жили орки...
Кажуть, що там ящиками їхні патрони валяються, деякий одяг... ну і безліч всього замінованого...
Тому завтра Успіху - потрібен УСПІХ у всіх сенсах цього слова!
Все буде Україна!👍
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