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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10114101151011610117

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 137
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
16%
22
40,50-41,00
10%
14
41,00-41,50
15%
21
41,50-42,00
18%
25
42,00-42,50
6%
8
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
4%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:11

  ihorsic написав:І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?

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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:56

  Успіх написав:Як я і казав: що щоразу - нові ввідні!
Завтра їду на місця, де ще декілька днів тому жили орки...
Кажуть, що там ящиками їхні патрони валяються, деякий одяг... ну і безліч всього замінованого...

Тому завтра Успіху - потрібен УСПІХ у всіх сенсах цього слова!

Все буде Україна!👍


be carefull :D

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