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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 лис, 2022 08:11
ihorsic написав:
І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 08:56
Успіх написав:
Як я і казав: що щоразу - нові ввідні!
Завтра їду на місця, де ще декілька днів тому жили орки...
Кажуть, що там ящиками їхні патрони валяються, деякий одяг... ну і безліч всього замінованого...
Тому завтра Успіху - потрібен УСПІХ у всіх сенсах цього слова!
Все буде Україна!👍
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:15
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:24
ihorsic написав:
І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?
Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.
Последняя надежда у них была на победу трампистов, но...
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Додано: Нед 13 лис, 2022 18:29
antey1969 написав: ihorsic написав:
І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?
Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.
Последняя надежда у них была на победу трампистов, но...
попереду Ж20 і там не все так однозначно, БРІК та Ко, напр.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 22:26
flyman написав: antey1969 написав:
Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.
попереду Ж20 і там не все так однозначно, БРІК та Ко, напр.
Однозначно на Ж20 кінь отримає і в хвіст, і в гриву.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 05:26
antey1969 написав: ihorsic написав:
І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?
Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.
Последняя надежда у них была на победу трампистов, но...
Самый серьезный диалог с рашкой ведёт ЗСУ медленно но уверенно снижая аппетиты х*йла, а не какие то "массоны" в закулисье
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Додано: Пон 14 лис, 2022 08:43
Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 08:44
kwon написав:
Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить?
долар СЩА оп"ять нікомунепотрібний
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Додано: Пон 14 лис, 2022 08:56
fler написав:
Однозначно на Ж20 кінь отримає і в хвіст, і в гриву.
йому не звикати...робота коняча
валюта майже 3 тижні стабільна
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