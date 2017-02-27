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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10115101161011710118>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 143
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
12
40,00-40,50
15%
22
40,50-41,00
12%
17
41,00-41,50
16%
23
41,50-42,00
17%
25
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:11

  ihorsic написав:І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?

1.Херсон
2.Я
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:56

  Успіх написав:Як я і казав: що щоразу - нові ввідні!
Завтра їду на місця, де ще декілька днів тому жили орки...
Кажуть, що там ящиками їхні патрони валяються, деякий одяг... ну і безліч всього замінованого...

Тому завтра Успіху - потрібен УСПІХ у всіх сенсах цього слова!

Все буде Україна!👍


be carefull :D

safety first
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:15

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 15:24

  ihorsic написав:І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?

Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.
Последняя надежда у них была на победу трампистов, но...
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:29

  antey1969 написав:
  ihorsic написав:І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?

Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.
Последняя надежда у них была на победу трампистов, но...

попереду Ж20 і там не все так однозначно, БРІК та Ко, напр.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:26

  flyman написав:
  antey1969 написав:Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.

попереду Ж20 і там не все так однозначно, БРІК та Ко, напр.

Однозначно на Ж20 кінь отримає і в хвіст, і в гриву.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:26

  antey1969 написав:
  ihorsic написав:І чим це визнаний такий ріст євро? Хто вірить в 1.33$/€ після війни?

Допускаю, что по урегулированию ситуации в Украине начался серьезный диалог с рашкой. И кремлины резко сдулись в аппетитах аккурат после того как прсмотрели на результаты выборов в США.
Последняя надежда у них была на победу трампистов, но...

Самый серьезный диалог с рашкой ведёт ЗСУ медленно но уверенно снижая аппетиты х*йла, а не какие то "массоны" в закулисье
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:43

Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить? :roll:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:44

  kwon написав:Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить? :roll:

долар СЩА оп"ять нікомунепотрібний
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fler написав:Однозначно на Ж20 кінь отримає і в хвіст, і в гриву.


йому не звикати...робота коняча

валюта майже 3 тижні стабільна
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