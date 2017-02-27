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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10115101161011710118

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 143
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
12
40,00-40,50
15%
22
40,50-41,00
12%
17
41,00-41,50
16%
23
41,50-42,00
17%
25
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:58

  kwon написав:Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить? :roll:

Так і є, в мене взагалі біля 20 купюр забраковали, навіть обмінки - то їм не світяться, то застарілі (хоча великий білий портрет), то забагато цих стрьомних печаток, прийшлось здавати з дисконтом в 10%. А от з Євро взагалі поки проблем не було.
BIGor
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  #<1 ... 10115101161011710118
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