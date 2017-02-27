kwon написав:Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить?
Так і є, в мене взагалі біля 20 купюр забраковали, навіть обмінки - то їм не світяться, то застарілі (хоча великий білий портрет), то забагато цих стрьомних печаток, прийшлось здавати з дисконтом в 10%. А от з Євро взагалі поки проблем не було.