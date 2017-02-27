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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:55
BIGor написав: kwon написав:
Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить?
Так і є, в мене взагалі біля 20 купюр забраковали, навіть обмінки - то їм не світяться, то застарілі (хоча великий білий портрет), то забагато цих стрьомних печаток, прийшлось здавати з дисконтом в 10%. А от з Євро взагалі поки проблем не було.
когда был дефицит налички брали всё подряд пару месяцев назад---сейчас валюты валом везде начали понты колотить.Зашёл в один из банков положить сумму на карту гривной так кассир предложил доллары евро и фунты купить---впервые такое вижу.Скоро будут на улице зазывать
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Додано: Пон 14 лис, 2022 11:54
kwon написав:
Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить?
З лампою теж пропустите, думаю.
Радив би брати USD нового зразка. Там проблеми можна побачити неозброєним оком.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:05
konstantin kirovograd написав:
зашел в один из банков
так кассир предложил доллары евро и фунты купить---впервые такое вижу.Скоро будут на улице зазывать
например, если это был КредиАгриколь, то понятно, их фунт по конской цене 48,20 сейчас никому и не нужен
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