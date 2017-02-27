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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:55
BIGor написав: kwon написав:
Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить?
Так і є, в мене взагалі біля 20 купюр забраковали, навіть обмінки - то їм не світяться, то застарілі (хоча великий білий портрет), то забагато цих стрьомних печаток, прийшлось здавати з дисконтом в 10%. А от з Євро взагалі поки проблем не було.
когда был дефицит налички брали всё подряд пару месяцев назад---сейчас валюты валом везде начали понты колотить.Зашёл в один из банков положить сумму на карту гривной так кассир предложил доллары евро и фунты купить---впервые такое вижу.Скоро будут на улице зазывать
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konstantin kirovograd
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Додано: Пон 14 лис, 2022 11:54
kwon написав:
Начал слив под покупку авто, столкнулся с проблемой большого кол-ва отбракованных купюр, причем внешне для меня они абсолютно нормальные, но кассиры там якобы что-то видят под УФ, причем часть этих купюр успешно сдается в розничной обменке. Кто-то с таким сталкивался? Выходит теперь и покупать с лампой надо ходить?
З лампою теж пропустите, думаю.
Радив би брати USD нового зразка. Там проблеми можна побачити неозброєним оком.
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centurionus
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:05
konstantin kirovograd написав:
зашел в один из банков
так кассир предложил доллары евро и фунты купить---впервые такое вижу.Скоро будут на улице зазывать
например, если это был КредиАгриколь, то понятно, их фунт по конской цене 48,20 сейчас никому и не нужен
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flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:22
centurionus написав:
З лампою теж пропустите, думаю.
Радив би брати USD нового зразка. Там проблеми можна побачити неозброєним оком.
Бывают и синие светятся в ультрофиолете. И никак это не увидеть без лампы.
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Danik
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:48
Danik написав: centurionus написав:
З лампою теж пропустите, думаю.
Радив би брати USD нового зразка. Там проблеми можна побачити неозброєним оком.
Бывают и синие светятся в ультрофиолете. И никак это не увидеть без лампы.
я в своё время писал, получил в 2х банках депо, по 3 банкноты были с пятнами в ультрафиолете, внешне невидно...
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edvardd
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:57
На пошедшей неделе при плановом проведении тендера был выдан рефинанс весьма скромного объема. Возврат тоже не впечатлил большими объемами.
В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 0.856 млрд. грн. (неделей ранее 1.355 млрд. грн.). Суточный рефинанс на протяжении недели выдавался, но в пятницу был полностью погашен.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 9.655 млрд. грн. (неделей ранее 14.555 млрд. грн.) Интервенции в этой графе составляют порядка 90%, что вполне позволяет судить о распределении их по дням.
На прошедшей неделе, в пятницу, НБУ выкупил военные облигации на 15 млн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 355 млрд.
Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составило 4.489 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 5.91 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 201.796 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 405.781 млрд. грн. (неделей ранее 392.947 млрд. грн.).
Расходы казначейства превысили доходы на 28.848 млрд. грн. (неделей ранее 59.454 млрд. грн.) Расходы можно назвать средними. Потратить полученные от НБУ 15 млрд. в пятницу не успели.
За неделю было обналичено 7.253 млрд. грн. (неделей ранее 3.558 млрд. грн.) После длительного периода преобладания инкассации, вторую неделю наблюдаем обналичивание. Объемы на этой неделе несколько выше привычных значений. На мой взгляд, будет вполне логично предположить, что проблемы с электричеством порождают желание подстраховаться бумажной заначкой.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 31,54;
Продал – 326,49.
Покупка увеличилась, а продажа уменьшилась. При этом в среду была чистая покупка, а в пятницу продажа на порядок меньше привычной. Серьезный спрос был только во вторник.
Очень позитивную на всех фронтах, включая финансовый, неделю слегка омрачает только повышенный объем обналички. Но т.к. мы можем его объяснить, пугаться не будем. Выход на чистую инфляцию связан с малым объемом валютных интервенций, поэтому записать его в негатив у меня рука не поднимется.
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Сибарит
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