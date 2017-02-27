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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:20
centurionus написав: edvardd написав:
я в своё время писал, получил в 2х банках депо, по 3 банкноты были с пятнами в ультрафиолете, внешне невидно...
При куцому штучному освітленні в касах можна не побачити. В сонячному світлі прані/мочені видно краще (скажімо, легка втрата яскравості/кольорів).
Деякі касири в банках свідомо підкладають проблемні купюри при отриманні клієнтом великих сум.
Терминалы примата принимают же всё эти купюры?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:23
centurionus написав:
Деякі касири в банках свідомо підкладають проблемні купюри при отриманні клієнтом великих сум.
на мiй погляд головна проблема "проблемних банкнот" у головах касирiв та у головах тих клiєнтiв якi створюють з цього фетiш та тягають с собою усiляке причандалля щоб виявити "грибок", "плями в ультрафiолетi" та iншу маячню. I винен тут НБУ який свого часу (при тiтонцi Го) намагаючись нi за що не вiдповiдати - вiддав питання визначення платiжностi банкнот iноземних валют на вiдкуп комерцiйним банкам. А хворi на усю голову касирки довели це питання до маразму. Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:32
Везде принимаю купюры разных годов и с разными износами. Тот же фруктовый Египет берёт всё и только мы самая "богатая" страна скоро начнём их на запах определять.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:40
Alien написав:
Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами
Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає
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