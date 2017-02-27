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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10115101161011710118>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 144
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
12
40,00-40,50
15%
22
40,50-41,00
12%
17
41,00-41,50
16%
23
41,50-42,00
18%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

centurionus написав:
  edvardd написав:я в своё время писал, получил в 2х банках депо, по 3 банкноты были с пятнами в ультрафиолете, внешне невидно...

При куцому штучному освітленні в касах можна не побачити. В сонячному світлі прані/мочені видно краще (скажімо, легка втрата яскравості/кольорів).
Деякі касири в банках свідомо підкладають проблемні купюри при отриманні клієнтом великих сум.
Терминалы примата принимают же всё эти купюры?

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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Деякі касири в банках свідомо підкладають проблемні купюри при отриманні клієнтом великих сум.
на мiй погляд головна проблема "проблемних банкнот" у головах касирiв та у головах тих клiєнтiв якi створюють з цього фетiш та тягають с собою усiляке причандалля щоб виявити "грибок", "плями в ультрафiолетi" та iншу маячню. I винен тут НБУ який свого часу (при тiтонцi Го) намагаючись нi за що не вiдповiдати - вiддав питання визначення платiжностi банкнот iноземних валют на вiдкуп комерцiйним банкам. А хворi на усю голову касирки довели це питання до маразму. Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:32

Везде принимаю купюры разных годов и с разными износами. Тот же фруктовый Египет берёт всё и только мы самая "богатая" страна скоро начнём их на запах определять. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:таким чином, залишки гроші продовжують збільшуватися, але тепер вже фізики не тримають їх на рахунках, а активно витрачають. з одного боку, це пожвавлення економіки. з іншого боку - збільшується пропозиція вільних грошей.

У банках лежать "зайві" 400 мільярдів. Чому вони не кредитують економіку та державу? https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/693774/
Зображення
Фізики в основному до запитання. І коли вони запитають...
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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:40

  Alien написав:Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.

На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами
Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:18

  pesikot написав:
  Alien написав:Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.

На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами
Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає

Завжди було принес купюру и если видно даже на глаз, что она хреновая, то и банк мог отказать. А сейчас должна быть как из под станка. Не дай бог немного помятая или уже есть малые потёртости, то будут мин. 5 её лупами смотреть, а потом у вас нет другой - эту не принимаем. А чего??? ответ - она помятая и немного изношенная.
Раньше вообще носил и грязные и помяты и год по барабану. А с 14 года у каждого в кармане теперь своя лупа и ищем какие то пятна, которых нет. Типа как в 90е годы - красная ртуть - но никто её не видел.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:30

  pesikot написав:
  Alien написав:Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.

На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами
Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає

На жаль Ви не уявляєте скільки десятиріч я пропрацював у банку загалом і у сфері готівкового обігу і касових операцій зокрема. Тому тему з банкнотами (а не купюрами) я уявляю на достатньо фаховому рівні. ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:42

  Alien написав:На жаль Ви не уявляєте скільки десятиріч я пропрацював у банку загалом і у сфері готівкового обігу і касових операцій зокрема. Тому тему з банкнотами (а не купюрами) я уявляю на достатньо фаховому рівні. ;)

Гугл-транслейт ? :)
Понимаю, но осуждаю :)

Господа, модераторы, прошу обратить внимание на бота
Для десятиріч, пише безграмотно :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 14 лис, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alien написав:у рядi бананових республiк

Не зовсім розумію, що ви вкладаєте в цю алегоріяю, але в Африці ходять доларові банкноти геть чорні від брудних рук (чи може піт у них там чорний, не знаю) . І це зовсім не проблема. А от з роком випуску чомусь і справді морочились.
Це щодо місцевих магазинів та ринків. А магазини ООН навіть на рік не дивились.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:52

  pesikot написав:
  Alien написав:На жаль Ви не уявляєте скільки десятиріч я пропрацював у банку загалом і у сфері готівкового обігу і касових операцій зокрема. Тому тему з банкнотами (а не купюрами) я уявляю на достатньо фаховому рівні. ;)

Гугл-транслейт ? :)
Понимаю, но осуждаю :)

Господа, модераторы, прошу обратить внимание на бота
Для десятиріч, пише безграмотно :)

Коли нема чого написати по суті зазвичай шукають якісь помилки - орфографії, пунктуації та ін. Так я російськомовна людина, яка вчить українську мову і намагається в спілкуванні її використовувати. Так з помилками, але хіба це привід щоб називати мене ботом? Питання риторичне - думаю модератори дадуть належну оцінку вашому допису. Маячню про "купюри" хоч вже більше не несете - і то добре.
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