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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:20
centurionus написав: edvardd написав:
я в своё время писал, получил в 2х банках депо, по 3 банкноты были с пятнами в ультрафиолете, внешне невидно...
При куцому штучному освітленні в касах можна не побачити. В сонячному світлі прані/мочені видно краще (скажімо, легка втрата яскравості/кольорів).
Деякі касири в банках свідомо підкладають проблемні купюри при отриманні клієнтом великих сум.
Терминалы примата принимают же всё эти купюры?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:23
centurionus написав:
Деякі касири в банках свідомо підкладають проблемні купюри при отриманні клієнтом великих сум.
на мiй погляд головна проблема "проблемних банкнот" у головах касирiв та у головах тих клiєнтiв якi створюють з цього фетiш та тягають с собою усiляке причандалля щоб виявити "грибок", "плями в ультрафiолетi" та iншу маячню. I винен тут НБУ який свого часу (при тiтонцi Го) намагаючись нi за що не вiдповiдати - вiддав питання визначення платiжностi банкнот iноземних валют на вiдкуп комерцiйним банкам. А хворi на усю голову касирки довели це питання до маразму. Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:32
Везде принимаю купюры разных годов и с разными износами. Тот же фруктовый Египет берёт всё и только мы самая "богатая" страна скоро начнём их на запах определять.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:40
Alien написав:
Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами
Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:18
pesikot написав: Alien написав:
Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами
Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає
Завжди було принес купюру и если видно даже на глаз, что она хреновая, то и банк мог отказать. А сейчас должна быть как из под станка. Не дай бог немного помятая или уже есть малые потёртости, то будут мин. 5 её лупами смотреть, а потом у вас нет другой - эту не принимаем. А чего??? ответ - она помятая и немного изношенная.
Раньше вообще носил и грязные и помяты и год по барабану. А с 14 года у каждого в кармане теперь своя лупа и ищем какие то пятна, которых нет. Типа как в 90е годы - красная ртуть - но никто её не видел.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:30
pesikot написав: Alien написав:
Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами
Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає
На жаль Ви не уявляєте скільки десятиріч я пропрацював у банку загалом і у сфері готівкового обігу і касових операцій зокрема. Тому тему з банкнотами (а не купюрами) я уявляю на достатньо фаховому рівні.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:42
Alien написав:
На жаль Ви не уявляєте скільки десятиріч я пропрацював у банку загалом і у сфері готівкового обігу і касових операцій зокрема. Тому тему з банкнотами (а не купюрами) я уявляю на достатньо фаховому рівні.
Гугл-транслейт ?
Понимаю, но осуждаю
Господа, модераторы, прошу обратить внимание на бота
Для десятиріч, пише безграмотно
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 14 лис, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:43
Alien написав:
у рядi бананових республiк
Не зовсім розумію, що ви вкладаєте в цю алегоріяю, але в Африці ходять доларові банкноти геть чорні від брудних рук (чи може піт у них там чорний, не знаю) . І це зовсім не проблема. А от з роком випуску чомусь і справді морочились.
Це щодо місцевих магазинів та ринків. А магазини ООН навіть на рік не дивились.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:52
pesikot написав: Alien написав:
На жаль Ви не уявляєте скільки десятиріч я пропрацював у банку загалом і у сфері готівкового обігу і касових операцій зокрема. Тому тему з банкнотами (а не купюрами) я уявляю на достатньо фаховому рівні.
Гугл-транслейт ?
Понимаю, но осуждаю
Господа, модераторы, прошу обратить внимание на бота
Для десятиріч, пише безграмотно
Коли нема чого написати по суті зазвичай шукають якісь помилки - орфографії, пунктуації та ін. Так я російськомовна людина, яка вчить українську мову і намагається в спілкуванні її використовувати. Так з помилками, але хіба це привід щоб називати мене ботом? Питання риторичне - думаю модератори дадуть належну оцінку вашому допису. Маячню про "купюри" хоч вже більше не несете - і то добре.
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