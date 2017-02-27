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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10115101161011710118

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 144
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
12
40,00-40,50
15%
22
40,50-41,00
12%
17
41,00-41,50
16%
23
41,50-42,00
18%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:55

  Hotab написав:
  Alien написав:у рядi бананових республiк

Не зовсім розумію, що ви вкладаєте в цю алегоріяю, але в Африці ходять доларові банкноти геть чорні від брудних рук (чи може піт у них там чорний, не знаю) . І це зовсім не проблема. А от з роком випуску чомусь і справді морочились.
Це щодо місцевих магазинів та ринків. А магазини ООН навіть на рік не дивились.

Бананові республіки - це як би загальне словосполучення - яке характеризує не лише Африку;). Африка дуже різноманітна і в різних країнах є свої особливості. Втім маю визнати що наприклад я саме в Танзанії мав негативний досвід коли відмовлялись брати будь які інші банкноти доларів крім останнього випуску (сині).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:23

  Игорь Алексеевич написав:Везде принимаю купюры разных годов и с разными износами. Тот же фруктовый Египет берёт всё и только мы самая "богатая" страна скоро начнём их на запах определять. :(

Это точно...если с таким подходом отсеивать гривны то там процентов 80% некондиция
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:36

Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:38

  edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971

Гривна - укрепляж!
Investor_K
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