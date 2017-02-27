Не зовсім розумію, що ви вкладаєте в цю алегоріяю, але в Африці ходять доларові банкноти геть чорні від брудних рук (чи може піт у них там чорний, не знаю) . І це зовсім не проблема. А от з роком випуску чомусь і справді морочились. Це щодо місцевих магазинів та ринків. А магазини ООН навіть на рік не дивились.
Бананові республіки - це як би загальне словосполучення - яке характеризує не лише Африку;). Африка дуже різноманітна і в різних країнах є свої особливості. Втім маю визнати що наприклад я саме в Танзанії мав негативний досвід коли відмовлялись брати будь які інші банкноти доларів крім останнього випуску (сині).