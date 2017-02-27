Не зовсім розумію, що ви вкладаєте в цю алегоріяю, але в Африці ходять доларові банкноти геть чорні від брудних рук (чи може піт у них там чорний, не знаю) . І це зовсім не проблема. А от з роком випуску чомусь і справді морочились. Це щодо місцевих магазинів та ринків. А магазини ООН навіть на рік не дивились.
Бананові республіки - це як би загальне словосполучення - яке характеризує не лише Африку;). Африка дуже різноманітна і в різних країнах є свої особливості. Втім маю визнати що наприклад я саме в Танзанії мав негативний досвід коли відмовлялись брати будь які інші банкноти доларів крім останнього випуску (сині).
xio13 написав: роіся плевала, а гроші заморожені штатами і ЄС ))
Это еще ни о чем не говорит и не означает автоматической выплаты репараций, к сожалению. Принятые Ассамблеей ООН резолюции, в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют обязательной силы, так как имеют силу рекомендаций, при этом ни одна из стран не может наложить на них вето. Считается, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН имеют большое морально-политическое значение, кроме того, Генассамблея ООН приняла резолюцию по только по созданию реестра ущерба, нанесенного Украине в результате российской войны, так что...
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Пон 14 лис, 2022 21:51, всього редагувалось 2 разів.
Alien написав:Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.
На жаль, ви зовсім не уявляете тему з купюрами Не останім часом, а це було завжди. Не кажіть того, чого немає
Alien має рацію. Навіть у нас - в якомусь ощаді сидить дівчинка з лупою та носом крутить. Посилаєш такий сервіс, ідеш в приват - там всю пачку кидають до машинки і за півхвилини все ОК. Про термінали я взагалі мовчу. Дехто трохи поїхавший на фетишизмі...
centurionus написав:Деякі касири в банках свідомо підкладають проблемні купюри при отриманні клієнтом великих сум.
на мiй погляд головна проблема "проблемних банкнот" у головах касирiв та у головах тих клiєнтiв якi створюють з цього фетiш та тягають с собою усiляке причандалля щоб виявити "грибок", "плями в ультрафiолетi" та iншу маячню. I винен тут НБУ який свого часу (при тiтонцi Го) намагаючись нi за що не вiдповiдати - вiддав питання визначення платiжностi банкнот iноземних валют на вiдкуп комерцiйним банкам. А хворi на усю голову касирки довели це питання до маразму. Бiльша частина свiту вважа що 100 USD - це завжди 100 USD i тiльки у рядi бананових республiк зробили з якостi банкнот фетiш. До таких останнiм часом доєдналась на жаль i ненька.