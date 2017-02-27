Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лис, 2022 07:47
Вчера из 6 неликвидных купюр 5 были успешно обменяны в 5-ти разных розничных точках, на 6-ой прокололся (смотрели с лампой). Сегодня 2-ой заход, еще 6 осталось. Кстати, все эти купюры мне похоже всучили при продаже предыдущего авто, т.к. они шли практически подряд
kwon
Повідомлень: 1879
З нами з: 20.03.13
Подякував: 81 раз.
Подякували: 333 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 лис, 2022 08:00
Мизантрóп написав:
как будем деньги делить,коллеги?
Ильф и Петров вам/нам в помощь)
Навуходоносор
Повідомлень: 2490
З нами з: 21.09.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 971 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 15 лис, 2022 09:01
demichh написав:
Это разве последняя инструкция? Кажись есть более поздняя...
від 27.01.2021 р. N 50-0006/6961
https://buhgalter911.com/normativnaya-b ... 56069.html
ScaryBee
Повідомлень: 259
З нами з: 27.06.22
Подякував: 93 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
31607
35244419
Вів 15 лис, 2022 01:21 чик
1697
12595633
7975
22870507
Вів 27 вер, 2022 13:06 Vic