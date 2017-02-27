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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10116101171011810119

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 147
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
12
40,00-40,50
16%
24
40,50-41,00
12%
18
41,00-41,50
16%
23
41,50-42,00
18%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 07:47

Вчера из 6 неликвидных купюр 5 были успешно обменяны в 5-ти разных розничных точках, на 6-ой прокололся (смотрели с лампой). Сегодня 2-ой заход, еще 6 осталось. Кстати, все эти купюры мне похоже всучили при продаже предыдущего авто, т.к. они шли практически подряд
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:00

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971

как будем деньги делить,коллеги?

Ильф и Петров вам/нам в помощь)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:01

  demichh написав:Это разве последняя инструкция? Кажись есть более поздняя...

від 27.01.2021 р. N 50-0006/6961
https://buhgalter911.com/normativnaya-b ... 56069.html
ScaryBee
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