Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лис, 2022 07:47
Вчера из 6 неликвидных купюр 5 были успешно обменяны в 5-ти разных розничных точках, на 6-ой прокололся (смотрели с лампой). Сегодня 2-ой заход, еще 6 осталось. Кстати, все эти купюры мне похоже всучили при продаже предыдущего авто, т.к. они шли практически подряд
kwon
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Додано: Вів 15 лис, 2022 08:00
Мизантрóп написав:
как будем деньги делить,коллеги?
Ильф и Петров вам/нам в помощь)
Навуходоносор
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Додано: Вів 15 лис, 2022 09:01
demichh написав:
Это разве последняя инструкция? Кажись есть более поздняя...
від 27.01.2021 р. N 50-0006/6961
https://buhgalter911.com/normativnaya-b ... 56069.html
ScaryBee
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Додано: Вів 15 лис, 2022 09:09
Запорожье, проседаем...
40,50/40,65 40,70/41,40
edvardd
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Додано: Вів 15 лис, 2022 09:15
kwon написав:
Вчера из 6 неликвидных купюр 5 были успешно обменяны в 5-ти разных розничных точках, на 6-ой прокололся (смотрели с лампой). Сегодня 2-ой заход, еще 6 осталось. Кстати, все эти купюры мне похоже всучили при продаже предыдущего авто, т.к. они шли практически подряд
А стул у вас нормальний?
Обов'язково треба буде повідомити, якщо виникнуть проблеми.
Тут майже усі цього чекають...
somilitark
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Додано: Вів 15 лис, 2022 09:29
Кандидат на мінімалках: Україна провалює власні плани щодо виконання критеріїв ЄС
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 4/7150585/
jump
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:27
edvardd написав:
Запорожье, проседаем...
40,50/40,65
40,70/41,40
40,60/40,75
41,00/41,50
edvardd
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1
Додано: Вів 15 лис, 2022 10:54
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье, проседаем...
40,50/40,65
40,70/41,40
40,60/40,75
41,00/41,50
40,55/40,70
41,00/41,60
edvardd
Повідомлень: 8024
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:41
Подскажите как можно пару купюр 20 и 50 бумажных фунтов обменять на новые или на гривны без комиссии?
Спасибо!
Raymond
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:33
Да НБУ отдал все на усмотрение кассиров:
"Рішення про ступінь зношеності банкнот іноземної валюти приймає працівник каси, як установи, що проводить валютно-обмінні операції»
demichh
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