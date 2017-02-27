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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10117101181011910120

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 149
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
13
40,00-40,50
16%
24
40,50-41,00
13%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:26

  demichh написав:
  ScaryBee написав:
  demichh написав:Это разве последняя инструкция? Кажись есть более поздняя...

від 27.01.2021 р. N 50-0006/6961
https://buhgalter911.com/normativnaya-b ... 56069.html

Да НБУ отдал все на усмотрение кассиров:
"Рішення про ступінь зношеності банкнот іноземної валюти приймає працівник каси, як установи, що проводить валютно-обмінні операції»

Від відхрестився не тільки від цього
для прикладу затримка переказу коштів із банку на 3 тижні мала наступну реакцію НБУ:
Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 5 Закону про банки та статтею 4
Закону про Національний банк, банки є незалежними в своїй діяльності і не
мають ні організаційного, ні структурного підпорядкування Національному
банку України. Органам державної влади забороняється будь-яким чином
впливати на керівництво чи працівників банку у ході виконання ним службових
обов’язків або втручатись у діяльність банку.
Національний банк України не має права вимагати від банків виконання
операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними
актами Національного банку України (стаття 63 Закону про Національний банк).
Просимо прийняти до уваги, що банки зобов’язані виконувати доручення
клієнтів, що містяться в документах на переказ, відповідно до реквізитів цих
документів та з урахуванням положень, встановлених пунктом 22.6 статті 22
цього Закону (пункт 32.3 статті 32 Закону).

які вже там критерії ЄС
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:35

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.11.2022..........16.11.2022
дата розрахунку...............14.11.2022...........15.11.2022
Євро..................................37,7626................38,0588...+0.78%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0408 (вчера 1.0327)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.09 (вчера 106.77)
Тенденция к снижению сохраняется, но рынок выглядит более спокойным.

В прессе появились сообщения, что Данилишин завершил деятельность на должности главы совета НБУ по сроку. В совете НБУ он остается. На сайте НБУ пока тишина.
Сибарит
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  #<1 ... 10117101181011910120
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