Да НБУ отдал все на усмотрение кассиров: "Рішення про ступінь зношеності банкнот іноземної валюти приймає працівник каси, як установи, що проводить валютно-обмінні операції»
Від відхрестився не тільки від цього для прикладу затримка переказу коштів із банку на 3 тижні мала наступну реакцію НБУ:
Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 5 Закону про банки та статтею 4 Закону про Національний банк, банки є незалежними в своїй діяльності і не мають ні організаційного, ні структурного підпорядкування Національному банку України. Органам державної влади забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банку у ході виконання ним службових обов’язків або втручатись у діяльність банку. Національний банк України не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку України (стаття 63 Закону про Національний банк). Просимо прийняти до уваги, що банки зобов’язані виконувати доручення клієнтів, що містяться в документах на переказ, відповідно до реквізитів цих документів та з урахуванням положень, встановлених пунктом 22.6 статті 22 цього Закону (пункт 32.3 статті 32 Закону).
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................15.11.2022..........16.11.2022 дата розрахунку...............14.11.2022...........15.11.2022 Євро..................................37,7626................38,0588...+0.78% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0408 (вчера 1.0327)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.09 (вчера 106.77) Тенденция к снижению сохраняется, но рынок выглядит более спокойным.
В прессе появились сообщения, что Данилишин завершил деятельность на должности главы совета НБУ по сроку. В совете НБУ он остается. На сайте НБУ пока тишина.