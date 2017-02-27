RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10117101181011910120

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 149
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
13
40,00-40,50
16%
24
40,50-41,00
13%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:35

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.11.2022..........16.11.2022
дата розрахунку...............14.11.2022...........15.11.2022
Євро..................................37,7626................38,0588...+0.78%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0408 (вчера 1.0327)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.09 (вчера 106.77)
Тенденция к снижению сохраняется, но рынок выглядит более спокойным.

В прессе появились сообщения, что Данилишин завершил деятельность на должности главы совета НБУ по сроку. В совете НБУ он остается. На сайте НБУ пока тишина.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6706
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5624 раз.
Подякували: 17743 раз.
 
Профіль
67
33
33
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:02

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 листопада 2022 року, до державного бюджету залучено 5 017 527 829,81 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 140 дней - 14% - 1 153 608 133,97 грн;
- до 27.09.2023 - 315 дней - 14% - 307 105 344,00 грн;
- до 27.04.2023 - 553 дня - 19% - 3 268 329 441,20 грн;
- до 22.05.2024 - 162 дня - 4.25% - $7 888 869,43.

Удовлетворены все заявки.
Результат можно назвать средним. Как это уже не раз было, произошло повышение ставки по некоторым позициям и именно по этим позициям мы видим вменяемые объемы. Стоит отметить, что по этим позициям были и малообъемные заявки со старой доходностью, что делает размещение похожим на рыночное.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6706
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5624 раз.
Подякували: 17743 раз.
 
Профіль
67
33
33
2
  #<1 ... 10117101181011910120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3160, 3161, 3162
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31612 35245383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лис, 2022 14:41
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1697 12595810
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 15:07
nighthawk5
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22870567
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.