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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лис, 2022 15:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.11.2022..........16.11.2022
дата розрахунку...............14.11.2022...........15.11.2022
Євро..................................37,7626................38,0588...+0.78%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0408 (вчера 1.0327)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.09 (вчера 106.77)
Тенденция к снижению сохраняется, но рынок выглядит более спокойным.
В прессе появились сообщения, что Данилишин завершил деятельность на должности главы совета НБУ по сроку. В совете НБУ он остается. На сайте НБУ пока тишина.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:02
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 листопада 2022 року, до державного бюджету залучено 5 017 527 829,81 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 140 дней - 14% - 1 153 608 133,97 грн;
- до 27.09.2023 - 315 дней - 14% - 307 105 344,00 грн;
- до 27.04.2023 - 553 дня - 19% - 3 268 329 441,20 грн;
- до 22.05.2024 - 162 дня - 4.25% - $7 888 869,43.
Удовлетворены все заявки.
Результат можно назвать средним. Как это уже не раз было, произошло повышение ставки по некоторым позициям и именно по этим позициям мы видим вменяемые объемы. Стоит отметить, что по этим позициям были и малообъемные заявки со старой доходностью, что делает размещение похожим на рыночное.
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Сибарит
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- Повідомлень: 6706
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- Подякував: 5624 раз.
- Подякували: 17743 раз.
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- Профіль
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67
33
33
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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