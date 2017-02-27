Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................15.11.2022..........16.11.2022 дата розрахунку...............14.11.2022...........15.11.2022 Євро..................................37,7626................38,0588...+0.78% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0408 (вчера 1.0327)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.09 (вчера 106.77) Тенденция к снижению сохраняется, но рынок выглядит более спокойным.
В прессе появились сообщения, что Данилишин завершил деятельность на должности главы совета НБУ по сроку. В совете НБУ он остается. На сайте НБУ пока тишина.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 листопада 2022 року, до державного бюджету залучено 5 017 527 829,81 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 05.04.2023 - 140 дней - 14% - 1 153 608 133,97 грн; - до 27.09.2023 - 315 дней - 14% - 307 105 344,00 грн; - до 27.04.2023 - 553 дня - 19% - 3 268 329 441,20 грн; - до 22.05.2024 - 162 дня - 4.25% - $7 888 869,43.
Удовлетворены все заявки. Результат можно назвать средним. Как это уже не раз было, произошло повышение ставки по некоторым позициям и именно по этим позициям мы видим вменяемые объемы. Стоит отметить, что по этим позициям были и малообъемные заявки со старой доходностью, что делает размещение похожим на рыночное.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................16.11.2022...........17.11.2022 дата розрахунку...............15.11.2022............16.11.2022 Євро..................................38,0588.................38,0935...+0.09% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0417 (вчера 1.0408)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.03 (вчера 106.09) Сутки прошли достаточно спокойно. Диапазон колебаний не превышал 1%.
Бізнес скаржиться на безпідставне блокування ДПС податкових накладних
На думку бізнесу, більшість блокувань є нелогічними, виходять за межі розумних критеріїв і створюють перешкоди саме для чесного бізнесу, і абсолютно не мають ефекту для руйнування схем ухилення від оподаткування податком на додану вартість.
"На даний час, під блокування підпадають податкові накладні, в тому числі за операціями з повернення товару на незначні суми, витрати на розблокування яких (складання пояснень, подання сканованих документів, завіряння підписами, печатками тощо) на порядок перевищують заблоковану суму податку на додану вартість навіть з урахуванням ймовірного штрафу за її не реєстрацію", - підкреслюють в Спілці. https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/16/693887/