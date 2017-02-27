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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10117101181011910120

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 152
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
13
40,00-40,50
17%
26
40,50-41,00
13%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:35

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.11.2022..........16.11.2022
дата розрахунку...............14.11.2022...........15.11.2022
Євро..................................37,7626................38,0588...+0.78%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0408 (вчера 1.0327)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.09 (вчера 106.77)
Тенденция к снижению сохраняется, но рынок выглядит более спокойным.

В прессе появились сообщения, что Данилишин завершил деятельность на должности главы совета НБУ по сроку. В совете НБУ он остается. На сайте НБУ пока тишина.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:02

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 листопада 2022 року, до державного бюджету залучено 5 017 527 829,81 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 140 дней - 14% - 1 153 608 133,97 грн;
- до 27.09.2023 - 315 дней - 14% - 307 105 344,00 грн;
- до 27.04.2023 - 553 дня - 19% - 3 268 329 441,20 грн;
- до 22.05.2024 - 162 дня - 4.25% - $7 888 869,43.

Удовлетворены все заявки.
Результат можно назвать средним. Как это уже не раз было, произошло повышение ставки по некоторым позициям и именно по этим позициям мы видим вменяемые объемы. Стоит отметить, что по этим позициям были и малообъемные заявки со старой доходностью, что делает размещение похожим на рыночное.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 01:49

  Investor_K написав:Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?

Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:если УФ лампа - не панацея, у меня есть ИК просвет, но мне влом...

Ви непогано "озброєні". Професійно.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:35

  Raymond написав:Подскажите как можно пару купюр 20 и 50 бумажных фунтов обменять на новые или на гривны без комиссии?
без комиссии теперь только через банк UK .
Не знаю, может у нас в их посольстве/консульстве помогут поменять 8) мож даже не официально
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 15:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.11.2022...........17.11.2022
дата розрахунку...............15.11.2022............16.11.2022
Євро..................................38,0588.................38,0935...+0.09%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0417 (вчера 1.0408)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.03 (вчера 106.09)
Сутки прошли достаточно спокойно. Диапазон колебаний не превышал 1%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:34

Бізнес скаржиться на безпідставне блокування ДПС податкових накладних

На думку бізнесу, більшість блокувань є нелогічними, виходять за межі розумних критеріїв і створюють перешкоди саме для чесного бізнесу, і абсолютно не мають ефекту для руйнування схем ухилення від оподаткування податком на додану вартість.

"На даний час, під блокування підпадають податкові накладні, в тому числі за операціями з повернення товару на незначні суми, витрати на розблокування яких (складання пояснень, подання сканованих документів, завіряння підписами, печатками тощо) на порядок перевищують заблоковану суму податку на додану вартість навіть з урахуванням ймовірного штрафу за її не реєстрацію", - підкреслюють в Спілці.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/16/693887/
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:10

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?

Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.

Не ошибся.
Реакцию управляемого рынка предсказать несложно.
antey1969
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