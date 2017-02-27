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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10118101191012010121>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 152
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
13
40,00-40,50
17%
26
40,50-41,00
13%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:35

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.11.2022..........16.11.2022
дата розрахунку...............14.11.2022...........15.11.2022
Євро..................................37,7626................38,0588...+0.78%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0408 (вчера 1.0327)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.09 (вчера 106.77)
Тенденция к снижению сохраняется, но рынок выглядит более спокойным.

В прессе появились сообщения, что Данилишин завершил деятельность на должности главы совета НБУ по сроку. В совете НБУ он остается. На сайте НБУ пока тишина.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:02

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 листопада 2022 року, до державного бюджету залучено 5 017 527 829,81 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 140 дней - 14% - 1 153 608 133,97 грн;
- до 27.09.2023 - 315 дней - 14% - 307 105 344,00 грн;
- до 27.04.2023 - 553 дня - 19% - 3 268 329 441,20 грн;
- до 22.05.2024 - 162 дня - 4.25% - $7 888 869,43.

Удовлетворены все заявки.
Результат можно назвать средним. Как это уже не раз было, произошло повышение ставки по некоторым позициям и именно по этим позициям мы видим вменяемые объемы. Стоит отметить, что по этим позициям были и малообъемные заявки со старой доходностью, что делает размещение похожим на рыночное.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 01:49

  Investor_K написав:Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?

Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:если УФ лампа - не панацея, у меня есть ИК просвет, но мне влом...

Ви непогано "озброєні". Професійно.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:35

  Raymond написав:Подскажите как можно пару купюр 20 и 50 бумажных фунтов обменять на новые или на гривны без комиссии?
без комиссии теперь только через банк UK .
Не знаю, может у нас в их посольстве/консульстве помогут поменять 8) мож даже не официально
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 15:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.11.2022...........17.11.2022
дата розрахунку...............15.11.2022............16.11.2022
Євро..................................38,0588.................38,0935...+0.09%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0417 (вчера 1.0408)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.03 (вчера 106.09)
Сутки прошли достаточно спокойно. Диапазон колебаний не превышал 1%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:34

Бізнес скаржиться на безпідставне блокування ДПС податкових накладних

На думку бізнесу, більшість блокувань є нелогічними, виходять за межі розумних критеріїв і створюють перешкоди саме для чесного бізнесу, і абсолютно не мають ефекту для руйнування схем ухилення від оподаткування податком на додану вартість.

"На даний час, під блокування підпадають податкові накладні, в тому числі за операціями з повернення товару на незначні суми, витрати на розблокування яких (складання пояснень, подання сканованих документів, завіряння підписами, печатками тощо) на порядок перевищують заблоковану суму податку на додану вартість навіть з урахуванням ймовірного штрафу за її не реєстрацію", - підкреслюють в Спілці.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/16/693887/
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:10

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?

Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.

Не ошибся.
Реакцию управляемого рынка предсказать несложно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:13

  antey1969 написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?

Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.

Не ошибся.
Реакцию управляемого рынка предсказать несложно.

Когда там дно по доллару? Надо прикупить немного
П.с. Конвертдепо не предлагать
otshelnick1
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