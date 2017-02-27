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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лис, 2022 19:22
Мизантрóп написав:
как будем деньги делить,коллеги?
кому деньги, а кому золото (Полуботка)
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