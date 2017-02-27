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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10118101191012010121

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 153
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
12%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:22

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971

как будем деньги делить,коллеги?


кому деньги, а кому золото (Полуботка)
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:43

  Moneta написав:
  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971

как будем деньги делить,коллеги?


кому деньги, а кому золото (Полуботка)

більшості - губозакаточні машинки
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
Vitalych-new
 
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  #<1 ... 10118101191012010121
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