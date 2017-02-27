Мизантрóп написав:edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971
как будем деньги делить,коллеги?
кому деньги, а кому золото (Полуботка)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лис, 2022 19:22
кому деньги, а кому золото (Полуботка)
Додано: Сер 16 лис, 2022 20:43
більшості - губозакаточні машинки
Додано: Чет 17 лис, 2022 10:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
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