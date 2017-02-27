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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лис, 2022 19:22
Мизантрóп написав:
как будем деньги делить,коллеги?
кому деньги, а кому золото (Полуботка)
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Moneta
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:43
Moneta написав: Мизантрóп написав:
как будем деньги делить,коллеги?
кому деньги, а кому золото (Полуботка)
більшості - губозакаточні машинки
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bamper
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Додано: Чет 17 лис, 2022 10:00
а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
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Vitalych-new
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Додано: Чет 17 лис, 2022 10:21
Vitalych-new написав:
а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
Заборонено постановою НБУ 24 02 22
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asti
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Додано: Чет 17 лис, 2022 10:28
bamper написав:
как будем деньги делить,коллеги?
кому деньги, а кому золото (Полуботка)
більшості - губозакаточні машинки
Мені найбільшу. Але золоту.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 10:29
Мизантрóп написав:
как будем деньги делить,коллеги?
Главное - нашить сейчас себе карманы пошире и поглубже, чтобы пачки денег при хотьбе не вылетали.
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