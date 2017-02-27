RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10118101191012010121

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 153
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
12%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:22

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971

как будем деньги делить,коллеги?


кому деньги, а кому золото (Полуботка)
Moneta
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:43

  Moneta написав:
  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971

как будем деньги делить,коллеги?


кому деньги, а кому золото (Полуботка)

більшості - губозакаточні машинки
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4553
З нами з: 22.05.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 04.06.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:21

  Vitalych-new написав:а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
Заборонено постановою НБУ 24 02 22
asti
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:28

  bamper написав:как будем деньги делить,коллеги?


кому деньги, а кому золото (Полуботка)

більшості - губозакаточні машинки


Мені найбільшу. Але золоту. :D
alibob
 
Повідомлень: 350
З нами з: 31.01.18
Подякував: 147 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:29

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
https://24tv.ua/ru/genassambleja-oon-pr ... e_n2197971

как будем деньги делить,коллеги?

Главное - нашить сейчас себе карманы пошире и поглубже, чтобы пачки денег при хотьбе не вылетали.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11560
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 3451 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 10118101191012010121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3160, 3161, 3162
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31615 35248187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лис, 2022 10:27
lrs7719
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1697 12596204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 15:07
nighthawk5
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22870841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5472)
17.11.2022 11:41
Ринок ОВДП (3684)
17.11.2022 10:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.