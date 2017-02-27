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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 14:35
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Ірина_
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:38
Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех
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Ірина_
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:45
alex lem написав:
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
зжимають пружину, вам Зебра детальніше може розповісти
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flyman
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