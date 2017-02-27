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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10119101201012110122

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 153
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
12%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:35

Продавати чи купувати євро? Перспективи євро в Україні
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:38

Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех

Шановні форумчани, нагадуємо вже 18 листопада в Києві, в живому офлайн форматі пройде конференція FinTech Ukraine 2022.
Поспішайте долучитися!

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:45

  alex lem написав:Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...

зжимають пружину, вам Зебра детальніше може розповісти
flyman
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