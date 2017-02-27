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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лис, 2022 18:10
antey1969 написав: Investor_K написав:
Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?
Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.
Не ошибся.
Реакцию управляемого рынка предсказать несложно.
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antey1969
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:13
antey1969 написав: antey1969 написав: Investor_K написав:
Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?
Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.
Не ошибся.
Реакцию управляемого рынка предсказать несложно.
Когда там дно по доллару? Надо прикупить немного
П.с. Конвертдепо не предлагать
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otshelnick1
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Додано: Чет 17 лис, 2022 10:00
а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
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Vitalych-new
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Додано: Чет 17 лис, 2022 10:21
Vitalych-new написав:
а зараз хоч якісь банки продають долари за гривні через Інтернет-банк, хоч по курсу своіх кас ? Щоб безнал з карти на безнал на валютну свою карту
Заборонено постановою НБУ 24 02 22
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asti
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:37
Запорожье
40,45/40,60
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edvardd
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:27
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
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alex lem
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:34
Сам удивляюсь этому обстоятельству))
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:35
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Ірина_
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:38
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Ірина_
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:45
alex lem написав:
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
зжимають пружину, вам Зебра детальніше може розповісти
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flyman
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Vic
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