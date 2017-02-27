вчора здав по 40,60
сьогодні 40,55
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:05
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:35
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................17.11.2022..........18.11.2022
дата розрахунку...............16.11.2022...........17.11.2022
Євро..................................38,0935................37,7681...-0.85%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0328 (вчера 1.0417)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 106.03)
С утра наблюдаем практически непрерывный рост.
Вчера снова объем интервенций близок к нулю, начало недели тоже не было чрезмерно активным. В статистике валютного рынка, которая запаздывает, в начале недели видим превышение клиентского предложения над спросом. Казначейство два дня подряд с доходами. Темпы обнала замедлились.
Итоги подводить, конечно, рано, но первая половина недели выглядит очень оптимистично.
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Маю кілька версій які доповнюють одна одну:
1)Без світла ділова активність зменшується
2)Не завжди можна зняти кеш в банку (коли тривога чи нема світла) і на нагальні потреби здають готівкову валюту
3)Нарахування військовим та перекази ІТшникам в цьому місяці вже конвертнулись
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