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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10118101191012010121

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 153
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
12%
19
41,00-41,50
15%
23
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:05

  edvardd написав:Запорожье
40,45/40,60
40,90/41,40


вчора здав по 40,60

сьогодні 40,55
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................17.11.2022..........18.11.2022
дата розрахунку...............16.11.2022...........17.11.2022
Євро..................................38,0935................37,7681...-0.85%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0328 (вчера 1.0417)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 106.03)
С утра наблюдаем практически непрерывный рост.

Вчера снова объем интервенций близок к нулю, начало недели тоже не было чрезмерно активным. В статистике валютного рынка, которая запаздывает, в начале недели видим превышение клиентского предложения над спросом. Казначейство два дня подряд с доходами. Темпы обнала замедлились.
Итоги подводить, конечно, рано, но первая половина недели выглядит очень оптимистично.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...

Маю кілька версій які доповнюють одна одну:
1)Без світла ділова активність зменшується
2)Не завжди можна зняти кеш в банку (коли тривога чи нема світла) і на нагальні потреби здають готівкову валюту
3)Нарахування військовим та перекази ІТшникам в цьому місяці вже конвертнулись
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:36

господа, имею вот такой вопрос:

вот, побеждаем мы соссию и откидываем её летом 2023 к границам 1991 года.

у нас курс доллара вверх или вниз ? почему ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:43

baraka, вы слышали хоть про одну войну после которой был сразу экономический рост и процветание? Я например нет. Думаю будет кратный девал сразу же по окончании войны.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:23

  baraka написав:господа, имею вот такой вопрос:

вот, побеждаем мы соссию и откидываем её летом 2023 к границам 1991 года.

у нас курс доллара вверх или вниз ? почему ?

питання провокаційне...

але відповідь одна - буде ще девал.
грошей напечатали багато, економіка впала суттєво - чудес не буває
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:34

Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:04

  Vadim_ написав:Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
десь 33 +- копiйки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Минэкономики пересматривает свой прогноз по ВВП на этот год. Наверное поэтому курс гривны и укрепился сегодня.
antey1969
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