21.05 отдача была 40...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57
Додано: Чет 17 лис, 2022 20:43
Тут деякі клоуни глузували з постанови ООН про компенсацію збитків завдану державою агресором, так ось звучить сума в 1 трильйон доларів, якщо все зростеться, то є варіант, що сьогоднішній курс буде назавжди.
Дуже багато перемінних, але є висока вирогідність, що заблокованих резервів рашистів у 300+ ярдів теж вистачить з головою.
Стосовно вниз курс, то це фантастика, жодна влада такого не допустить, краще докинути соціальних "стандартів", а не допустити ревальвацію.
А якщо ви запитували купувати долар чи ні, то моя відповідь купуйте, нічого не втратите це точно.
|