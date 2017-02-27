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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10119101201012110122

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 154
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
12%
19
41,00-41,50
16%
24
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57

  Alien написав:
  Vadim_ написав:Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
десь 33 +- копiйки
21.05 отдача была 40...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:43

  baraka написав:господа, имею вот такой вопрос:

вот, побеждаем мы соссию и откидываем её летом 2023 к границам 1991 года.

у нас курс доллара вверх или вниз ? почему ?

Тут деякі клоуни глузували з постанови ООН про компенсацію збитків завдану державою агресором, так ось звучить сума в 1 трильйон доларів, якщо все зростеться, то є варіант, що сьогоднішній курс буде назавжди.
Дуже багато перемінних, але є висока вирогідність, що заблокованих резервів рашистів у 300+ ярдів теж вистачить з головою.
Стосовно вниз курс, то це фантастика, жодна влада такого не допустить, краще докинути соціальних "стандартів", а не допустити ревальвацію.
А якщо ви запитували купувати долар чи ні, то моя відповідь купуйте, нічого не втратите це точно.
somilitark
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  #<1 ... 10119101201012110122
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