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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57
Alien написав: Vadim_ написав:
Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
десь 33 +- копiйки
21.05 отдача была 40...
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:43
baraka написав:
господа, имею вот такой вопрос:
вот, побеждаем мы соссию и откидываем её летом 2023 к границам 1991 года.
у нас курс доллара вверх или вниз ? почему ?
Тут деякі клоуни глузували з постанови ООН про компенсацію збитків завдану державою агресором, так ось звучить сума в 1 трильйон доларів, якщо все зростеться, то є варіант, що сьогоднішній курс буде назавжди.
Дуже багато перемінних, але є висока вирогідність, що заблокованих резервів рашистів у 300+ ярдів теж вистачить з головою.
Стосовно вниз курс, то це фантастика, жодна влада такого не допустить, краще докинути соціальних "стандартів", а не допустити ревальвацію.
А якщо ви запитували купувати долар чи ні, то моя відповідь купуйте, нічого не втратите це точно.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:22
amtrans написав:baraka
, вы слышали хоть про одну войну после которой был сразу экономический рост и процветание? Я например нет. Думаю будет кратный девал сразу же по окончании войны.
да, спасибо, вы укрепили моё мнение
добавлю, что нам сразу же прикрутят краник вливаний на поддержание социалки в бюджет.
Плюс, мы будем вынуждены отпустить кредитную ставку чтобы экономика оживать начала.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:35
baraka написав:
да, спасибо, вы укрепили моё мнение
Цікава ви людина, задали питання, щоб вам налили перелякані бальзамчика на обвалістську душу.
Причому питання було задано трохи по дебільному, буде зростати чи падати курс.
А найбільш вирогідний варіант вічного боковика не вставили в матрицю розвитку подій.
Натягнули сову на глобус і знову попали в молоко.
Ну нічого, може ще колись навчитесь складати 2+2, але може і не навчитесь і старість прийде одна.
Це як бородатий анекдот про динозавра, у блондинки його зустріти вірогідність 50 на 50, можу зустріти, а можу і не зустріти.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:38
somilitark написав: baraka написав:
да, спасибо, вы укрепили моё мнение
Цікава ви людина, задали питання, щоб вам налили перелякані бальзамчика на обвалістську душу.
Причому питання було задано трохи по дебільному, буде зростати чи падати курс.
А найбільш вирогідний варіант вічного боковика не вставили в матрицю розвитку подій.
Натягнули сову на глобус і знову попали в молоко.
Ну нічого, може ще колись навчитесь складати 2+2, але може і не навчитесь і старість прийде одна.
Це як бородатий анекдот про динозавра, у блондинки його зустріти вірогідність 50 на 50, можу зустріти, а можу і не зустріти.
Що сказати то хотів?
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Прораб
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:52
Прораб написав: somilitark написав: baraka написав:
да, спасибо, вы укрепили моё мнение
Цікава ви людина, задали питання, щоб вам налили перелякані бальзамчика на обвалістську душу.
Причому питання було задано трохи по дебільному, буде зростати чи падати курс.
А найбільш вирогідний варіант вічного боковика не вставили в матрицю розвитку подій.
Натягнули сову на глобус і знову попали в молоко.
Ну нічого, може ще колись навчитесь складати 2+2, але може і не навчитесь і старість прийде одна.
Це як бородатий анекдот про динозавра, у блондинки його зустріти вірогідність 50 на 50, можу зустріти, а можу і не зустріти.
Що сказати то хотів?
Вам нічого.
Щоб ви ходили в школу, хоча б церковну приходську семирічку закінчили, то ви би такі цікаві питання не задавали, так що проходьте поруч.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:57
prodigy написав: edvardd написав:
Запорожье
40,45/40,60
40,90/41,40
вчора здав по 40,60
сьогодні 40,55
Я во вт по 40,50 -> 37,30
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:03
foxluck написав: alex lem написав:
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
Маю кілька версій які доповнюють одна одну:
1)Без світла ділова активність зменшується
2)Не завжди можна зняти кеш в банку (коли тривога чи нема світла) і на нагальні потреби здають готівкову валюту
3)Нарахування військовим та перекази ІТшникам в цьому місяці вже конвертнулись
З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:08
flyman написав:
З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав
У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:16
Ромасик написав: flyman написав:
З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав
У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк
На $100 таке не купиш.
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