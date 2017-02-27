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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10120101211012210123>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 154
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
12%
19
41,00-41,50
16%
24
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57

  Alien написав:
  Vadim_ написав:Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
десь 33 +- копiйки
21.05 отдача была 40...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:43

  baraka написав:господа, имею вот такой вопрос:

вот, побеждаем мы соссию и откидываем её летом 2023 к границам 1991 года.

у нас курс доллара вверх или вниз ? почему ?

Тут деякі клоуни глузували з постанови ООН про компенсацію збитків завдану державою агресором, так ось звучить сума в 1 трильйон доларів, якщо все зростеться, то є варіант, що сьогоднішній курс буде назавжди.
Дуже багато перемінних, але є висока вирогідність, що заблокованих резервів рашистів у 300+ ярдів теж вистачить з головою.
Стосовно вниз курс, то це фантастика, жодна влада такого не допустить, краще докинути соціальних "стандартів", а не допустити ревальвацію.
А якщо ви запитували купувати долар чи ні, то моя відповідь купуйте, нічого не втратите це точно.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:22

  amtrans написав:baraka, вы слышали хоть про одну войну после которой был сразу экономический рост и процветание? Я например нет. Думаю будет кратный девал сразу же по окончании войны.


да, спасибо, вы укрепили моё мнение

добавлю, что нам сразу же прикрутят краник вливаний на поддержание социалки в бюджет.
Плюс, мы будем вынуждены отпустить кредитную ставку чтобы экономика оживать начала.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:35

  baraka написав:да, спасибо, вы укрепили моё мнение


Цікава ви людина, задали питання, щоб вам налили перелякані бальзамчика на обвалістську душу.

Причому питання було задано трохи по дебільному, буде зростати чи падати курс.
А найбільш вирогідний варіант вічного боковика не вставили в матрицю розвитку подій.
Натягнули сову на глобус і знову попали в молоко.
Ну нічого, може ще колись навчитесь складати 2+2, але може і не навчитесь і старість прийде одна.
Це як бородатий анекдот про динозавра, у блондинки його зустріти вірогідність 50 на 50, можу зустріти, а можу і не зустріти. :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:38

  somilitark написав:
  baraka написав:да, спасибо, вы укрепили моё мнение


Цікава ви людина, задали питання, щоб вам налили перелякані бальзамчика на обвалістську душу.

Причому питання було задано трохи по дебільному, буде зростати чи падати курс.
А найбільш вирогідний варіант вічного боковика не вставили в матрицю розвитку подій.
Натягнули сову на глобус і знову попали в молоко.
Ну нічого, може ще колись навчитесь складати 2+2, але може і не навчитесь і старість прийде одна.
Це як бородатий анекдот про динозавра, у блондинки його зустріти вірогідність 50 на 50, можу зустріти, а можу і не зустріти. :mrgreen:

Що сказати то хотів?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:52

  Прораб написав:
  somilitark написав:
  baraka написав:да, спасибо, вы укрепили моё мнение


Цікава ви людина, задали питання, щоб вам налили перелякані бальзамчика на обвалістську душу.

Причому питання було задано трохи по дебільному, буде зростати чи падати курс.
А найбільш вирогідний варіант вічного боковика не вставили в матрицю розвитку подій.
Натягнули сову на глобус і знову попали в молоко.
Ну нічого, може ще колись навчитесь складати 2+2, але може і не навчитесь і старість прийде одна.
Це як бородатий анекдот про динозавра, у блондинки його зустріти вірогідність 50 на 50, можу зустріти, а можу і не зустріти. :mrgreen:

Що сказати то хотів?

Вам нічого.
Щоб ви ходили в школу, хоча б церковну приходську семирічку закінчили, то ви би такі цікаві питання не задавали, так що проходьте поруч.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:57

  prodigy написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,45/40,60
40,90/41,40


вчора здав по 40,60

сьогодні 40,55

Я во вт по 40,50 -> 37,30
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:03

  foxluck написав:
  alex lem написав:Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...

Маю кілька версій які доповнюють одна одну:
1)Без світла ділова активність зменшується
2)Не завжди можна зняти кеш в банку (коли тривога чи нема світла) і на нагальні потреби здають готівкову валюту
3)Нарахування військовим та перекази ІТшникам в цьому місяці вже конвертнулись

З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:08

  flyman написав:З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав

У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:16

  Ромасик написав:
  flyman написав:З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав

У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк

На $100 таке не купиш.
Hotab
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