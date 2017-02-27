А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:25
А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:34
Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шановні! Не старлінком єдиним, та дешевше в багато раз .... GPON (Gigabit Passive Optical Network). Кому потрібен інтернет під час відключення... Google в поміч, щоб знайти провайдера ...
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