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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10120101211012210123

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 154
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
12%
19
41,00-41,50
16%
24
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:25

  Ромасик написав:
  flyman написав:З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав

У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк


А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:34

  amtrans написав:А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.

Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ромасик написав:
  amtrans написав:А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.

Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
Шановні! Не старлінком єдиним, та дешевше в багато раз .... GPON (Gigabit Passive Optical Network). Кому потрібен інтернет під час відключення... Google в поміч, щоб знайти провайдера ...


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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:20

  asti написав:
  Alien написав:
  Vadim_ написав:Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
десь 33 +- копiйки
21.05 отдача была 40...

Приём максимум видел тогда 38,6
Баранов стричь и по 41 могли в мае
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:24

  flyman написав:
  alex lem написав:Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...

зжимають пружину, вам Зебра детальніше може розповісти

А с вас товарищ с расжатием пружины мы увидим подносящим снаряды к гаубице под командованием Успишного $-чика? В модных берцах и каске с баз НАТО? Это даст экономию аж 125$/мес в вашем бюджете
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