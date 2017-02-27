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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:25
Ромасик написав: flyman написав:
З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав
У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк
А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:34
amtrans написав:
А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:46
Ромасик написав: amtrans написав:
А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
Шановні! Не старлінком єдиним, та дешевше в багато раз .... GPON (Gigabit Passive Optical Network). Кому потрібен інтернет під час відключення... Google в поміч, щоб знайти провайдера ...
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:20
asti написав: Alien написав: Vadim_ написав:
Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
десь 33 +- копiйки
21.05 отдача была 40...
Приём максимум видел тогда 38,6
Баранов стричь и по 41 могли в мае
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:24
flyman написав: alex lem написав:
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
зжимають пружину, вам Зебра детальніше може розповісти
А с вас товарищ с расжатием пружины мы увидим подносящим снаряды к гаубице под командованием Успишного $-чика? В модных берцах и каске с баз НАТО? Это даст экономию аж 125$/мес в вашем бюджете
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