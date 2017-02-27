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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:16
Ромасик написав: flyman написав:
З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав
У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк
На $100 таке не купиш.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:25
Ромасик написав: flyman написав:
З такими темпами декомунізації інфраструктури ІТ шникам вже не буде що конветовувати. А ті що виїхали, вже полаткові резиденти інших держав
У справжніх ойтішнєгів є генератори і старлінк
А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:34
amtrans написав:
А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:46
Ромасик написав: amtrans написав:
А навіщо такі складнощі? У затишній квартирі десь у Вроцлаві не треба ані старлінку ані генератора ані іншого геморою.
Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
Шановні! Не старлінком єдиним, та дешевше в багато раз .... GPON (Gigabit Passive Optical Network). Кому потрібен інтернет під час відключення... Google в поміч, щоб знайти провайдера ...
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:20
asti написав: Alien написав: Vadim_ написав:
Напомните , какой курс $/грн был в мае цього року? ЧР.
десь 33 +- копiйки
21.05 отдача была 40...
Приём максимум видел тогда 38,6
Баранов стричь и по 41 могли в мае
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:24
flyman написав: alex lem написав:
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
зжимають пружину, вам Зебра детальніше може розповісти
А с вас товарищ с расжатием пружины мы увидим подносящим снаряды к гаубице под командованием Успишного $-чика? В модных берцах и каске с баз НАТО? Это даст экономию аж 125$/мес в вашем бюджете
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:03
Запорожье
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:35
Ромасик написав:
Якщо навіть не зважати на недоліки ху хромосоми, а лише на фінансову складову, то за різницю в ціні життя можна собі забезпечити і генератор і старлінк. Не кажучи вже про те, що цим питанням займається рабовласник на галері.
Яка ціна життя?! Ти про що? Ти хоч раз мастило міняв в генераторі? А доріжку до нього лопатою од снігу розгрібав замість ранкової кави як от сьогодні зранку? Це треба хворим бути або мати вагомі причини чи переконання щоб обрати таку економію замість нормального життя.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:52
Слился под автосалон: долл. 40.60, евро 41.15. С 2-х пачек было 12 неликвидны банкнот, 11 светящихся взяли на мелких точках, одна с нигерскими штампиками осталась на ебипет, в который, хочется верить, скоро сможем летать)
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:16
kwon написав:
Слился под автосалон: долл. 40.60, евро 41.15. С 2-х пачек было 12 неликвидны банкнот, 11 светящихся взяли на мелких точках, одна с нигерскими штампиками осталась на ебипет, в который, хочется верить, скоро сможем летать)
Зелену тумбу не пробували?
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