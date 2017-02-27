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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10121101221012310124

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 155
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
8%
13
40,00-40,50
17%
27
40,50-41,00
13%
20
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:17

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40
Куда катится мир...
asti
 
Повідомлень: 3131
З нами з: 24.11.12
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