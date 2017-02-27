|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:16
kwon написав:
Слился под автосалон: долл. 40.60, евро 41.15. С 2-х пачек было 12 неликвидны банкнот, 11 светящихся взяли на мелких точках, одна с нигерскими штампиками осталась на ебипет, в который, хочется верить, скоро сможем летать)
Зелену тумбу не пробували?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3131
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:17
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40
Куда катится мир...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3131
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:08
foxluck написав: alex lem написав:
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
Маю кілька версій які доповнюють одна одну:
1)Без світла ділова активність зменшується
2)Не завжди можна зняти кеш в банку (коли тривога чи нема світла) і на нагальні потреби здають готівкову валюту
3)Нарахування військовим та перекази ІТшникам в цьому місяці вже конвертнулись
Карусель готівка - конвертвклади працює
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2491
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 816 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31630
|35250082
|
|
|1697
|12596454
|
|
|7975
|22871001
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|