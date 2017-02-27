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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:16
kwon написав:
Слился под автосалон: долл. 40.60, евро 41.15. С 2-х пачек было 12 неликвидны банкнот, 11 светящихся взяли на мелких точках, одна с нигерскими штампиками осталась на ебипет, в который, хочется верить, скоро сможем летать)
Зелену тумбу не пробували?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:17
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40
Куда катится мир...
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:08
foxluck написав: alex lem написав:
Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...
Маю кілька версій які доповнюють одна одну:
1)Без світла ділова активність зменшується
2)Не завжди можна зняти кеш в банку (коли тривога чи нема світла) і на нагальні потреби здають готівкову валюту
3)Нарахування військовим та перекази ІТшникам в цьому місяці вже конвертнулись
Карусель готівка - конвертвклади працює
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2
Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:30
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40
40,25/40,45
40,75/41,25
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:37
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40
40,25/40,45
40,75/41,25
Чому дешевшає?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:40
40,25/40,45
40,70/40,90
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prodigy
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2
Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:42
prodigy написав:
40,25/40,45
40,70/40,90
Удар по клубу 100 К.
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Investor_K
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:45
Investor_K написав: prodigy написав:
40,25/40,45
40,70/40,90
Удар по клубу 100 К.
не существенно
дешевле 40 доллар до НГ не опустится
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:53
prodigy написав: prodigy написав:
40,25/40,45
дешевле 40 доллар до НГ не опустится
Как мне нравятся такие заявления...
До 40 осталось 25 копеек, а до Нового года 42 дня!
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