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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10121101221012310124>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 157
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
15
40,00-40,50
17%
27
40,50-41,00
13%
20
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:16

  kwon написав:Слился под автосалон: долл. 40.60, евро 41.15. С 2-х пачек было 12 неликвидны банкнот, 11 светящихся взяли на мелких точках, одна с нигерскими штампиками осталась на ебипет, в который, хочется верить, скоро сможем летать)
Зелену тумбу не пробували?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:17

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40
Куда катится мир...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:25

Днепр 40,35/40,55 Киев 40,20/40,30 :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:08

  foxluck написав:
  alex lem написав:Дивна ситуація. Розвалюють енергетику, сьогодні газодобичу обстрілювали, а гривня укріплюється на чорному. Не на багато, та все ж таки...

Маю кілька версій які доповнюють одна одну:
1)Без світла ділова активність зменшується
2)Не завжди можна зняти кеш в банку (коли тривога чи нема світла) і на нагальні потреби здають готівкову валюту
3)Нарахування військовим та перекази ІТшникам в цьому місяці вже конвертнулись

Карусель готівка - конвертвклади працює
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:30

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40

40,25/40,45
40,75/41,25
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:37

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,60
40,90/41,40

40,25/40,45
40,75/41,25

Чому дешевшає?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:40

40,25/40,45
40,70/40,90
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:42

  prodigy написав:40,25/40,45
40,70/40,90


Удар по клубу 100 К.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:45

  Investor_K написав:
  prodigy написав:40,25/40,45
40,70/40,90


Удар по клубу 100 К.


не существенно

дешевле 40 доллар до НГ не опустится
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:53

  prodigy написав:
  prodigy написав:40,25/40,45
дешевле 40 доллар до НГ не опустится
Как мне нравятся такие заявления...

До 40 осталось 25 копеек, а до Нового года 42 дня!
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