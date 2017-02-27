|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:50
antey1969 написав: antey1969 написав: Investor_K написав:
Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?
Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.
Не ошибся.
Реакцию управляемого рынка предсказать несложно.
Нічого не змінюється вже 4 десятки. Потрібно бути великим мрійником чи інше.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 685
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:10
asti написав:
До 40 осталось 25 копеек, а до Нового года 42 дня!
если месяц без света-то будет 37
но такого не будет
на НГ божет и будет 39,6 (уже было же в начале октября)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8750
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3071 раз.
- Подякували: 3124 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:36
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.11.2022...........21.11.2022
дата розрахунку..............17.11.2022............18.11.2022
Євро.................................37,7681.................37,8906...+0.32%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0362 (вчера 1.0328)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.65 (вчера 106.98)
Вчера вечером немного опустились и с тех пор наблюдаются только легкие колебания без выраженного движения.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6709
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5625 раз.
- Подякували: 17765 раз.
-
- Профіль
-
67
33
33
2
Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:22
prodigy написав: asti написав:
До 40 осталось 25 копеек, а до Нового года 42 дня!
если месяц без света-то будет 37
но такого не будет
на НГ божет и будет 39,6 (уже было же в начале октября)
Не вижу связи между отсутствием электроэнергии и укреплением гривны. 39,6 было не в начале, а в конце октября - 28 и 29 числа; в начале было по 42...))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3133
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:42
blackheadsacne написав:
А я Вас попереджував про 45 на продажі до нового року.
Ну і шо?! Де те по 45?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2720
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:50
ScaryBee написав: Zochan написав: Успіх написав:
Ну що жжжжжж....
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38!
Успіх(Долярчик), вже заспокоївся
Херсон звільнить, то буде 31.
Звільнили! 31 нема і вже ніколи не буде! Поки, що тримаємося в районі 40, 25 - 40,40!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2720
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:54
Qwerty написав:
Херсон звільнить, то буде 31.
Звільнили! 31 нема і вже ніколи не буде! Поки, що тримаємося в районі 40, 25 - 40,40![/quote]
Звільніть Зебру, а то підемо до 31!
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5396
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1301 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:02
sailed написав: Олежан написав:
так продавать или покупать?
Скорее всего да.
І на всі!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2720
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31635
|35250856
|
|
|1698
|12596652
|
|
|7975
|22871057
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|