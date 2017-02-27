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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10121101221012310124

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 157
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
15
40,00-40,50
17%
27
40,50-41,00
13%
20
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
17%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:50

  antey1969 написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Які очікування стосовно курсу юаксу на сьогодні після учорашнього обстрілу?

Как обычно после ударов по инфраструктуре, гривна чуть укрепится.

Не ошибся.
Реакцию управляемого рынка предсказать несложно.

Нічого не змінюється вже 4 десятки. Потрібно бути великим мрійником чи інше.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:10

  asti написав:До 40 осталось 25 копеек, а до Нового года 42 дня!


если месяц без света-то будет 37
но такого не будет

на НГ божет и будет 39,6 (уже было же в начале октября)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.11.2022...........21.11.2022
дата розрахунку..............17.11.2022............18.11.2022
Євро.................................37,7681.................37,8906...+0.32%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0362 (вчера 1.0328)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.65 (вчера 106.98)
Вчера вечером немного опустились и с тех пор наблюдаются только легкие колебания без выраженного движения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:22

  prodigy написав:
  asti написав:До 40 осталось 25 копеек, а до Нового года 42 дня!

если месяц без света-то будет 37
но такого не будет
на НГ божет и будет 39,6 (уже было же в начале октября)

Не вижу связи между отсутствием электроэнергии и укреплением гривны. 39,6 было не в начале, а в конце октября - 28 и 29 числа; в начале было по 42...))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:42

  blackheadsacne написав:А я Вас попереджував про 45 на продажі до нового року.

Ну і шо?! Де те по 45?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:50

  ScaryBee написав:
  Zochan написав:
Успіх написав:Ну що жжжжжж....
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо ;)
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38! ;)
Успіх(Долярчик), вже заспокоївся :)

Херсон звільнить, то буде 31.

Звільнили! 31 нема і вже ніколи не буде! Поки, що тримаємося в районі 40, 25 - 40,40!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:54

  Qwerty написав:Херсон звільнить, то буде 31.

Звільнили! 31 нема і вже ніколи не буде! Поки, що тримаємося в районі 40, 25 - 40,40![/quote]
Звільніть Зебру, а то підемо до 31!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:02

  sailed написав:
  Олежан написав:так продавать или покупать?

Скорее всего да.

І на всі!
Qwerty
 
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