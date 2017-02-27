если месяц без света-то будет 37
но такого не будет
на НГ божет и будет 39,6 (уже было же в начале октября)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:10
Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:36
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.11.2022...........21.11.2022
дата розрахунку..............17.11.2022............18.11.2022
Євро.................................37,7681.................37,8906...+0.32%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0362 (вчера 1.0328)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.65 (вчера 106.98)
Вчера вечером немного опустились и с тех пор наблюдаются только легкие колебания без выраженного движения.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:22
Не вижу связи между отсутствием электроэнергии и укреплением гривны. 39,6 было не в начале, а в конце октября - 28 и 29 числа; в начале было по 42...))
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:42
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:50
Звільнили! 31 нема і вже ніколи не буде! Поки, що тримаємося в районі 40, 25 - 40,40!
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:54
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:02
Додано: Суб 19 лис, 2022 09:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
якщо уважно подивитись на рух грошових коштів в банківський системі, можна помітити, що в листопаді є ще одна зміна порівняно з попередніми місяцями - стабільне перетікання грошей в кеш.
сумі невеликі, але кожного дня, починаючи з 1 числа - загалом 12,5 ярдів грн з початку листопада. в вересні та жовтні було зменшення готівки на 10 рядів грн кожного місяця.
чи це стане постійним процесом, оскільки залишків грошей в банківський системі вже надто багато, чи тимчасове явище - подивимось
загалом на початку року готівки було 627 ярдів грн. потім, з початком війни, цей рівень сягнув 667 ярдів грн в лютому, а далі коливався на рівні 667-687 ярдів грн протягом 2022 року.
Додано: Суб 19 лис, 2022 10:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 19 лис, 2022 11:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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