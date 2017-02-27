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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лис, 2022 11:55
Remington написав: prodigy написав:
если месяц без света-то будет 37
з якого переляку?
Кто хочет работать ищет возможности , вчера видел как одна из обменок Днепра работала от генератора.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 14:18
Запорожье
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