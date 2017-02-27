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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лис, 2022 11:55
Remington написав: prodigy написав:
если месяц без света-то будет 37
з якого переляку?
Кто хочет работать ищет возможности , вчера видел как одна из обменок Днепра работала от генератора.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 14:18
Запорожье
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edvardd
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Додано: Суб 19 лис, 2022 16:40
Vadim_ то вони біткоїн майнять
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:11
antey1969 написав: sergey_sryvkin написав: Ой+ написав:
Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?
Так бюджетникам зп платять. Навіть тим, що півроку взагалі не працюють.
Бред.
В лучшем случае такие сидят за свой счёт.
А вообще на них со второго полугодия уже давит руководство, чтобы увольнялись. Похоже в верхах больше не заинтересованы в возвращинии выехавших.
Судя по всему, теперь надежда на то, что выехавшие трудоустроятся и будут потихоньку гнать валюту на родину.
И для развития такого потока нужно как минимум уравнять курс безнала с курсом налички. Желающих платить фактически налог за конвертацию в гривну почти нет.
Навпаки, враховуючи ситуацію в енергетичній сфері, категорично рекомендують всім, хто має можливість виїхати за кордон, щоб зменшити навантаження на енергосистему! Мені самому цікаво скільки населення залишилося в Україні… Думаю, що не більше 22 мільйонів!
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