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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10122101231012410125

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 161
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
15
40,00-40,50
19%
30
40,50-41,00
13%
21
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
16%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:55

  Remington написав:
  prodigy написав:если месяц без света-то будет 37

з якого переляку?

Кто хочет работать ищет возможности , вчера видел как одна из обменок Днепра работала от генератора.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:18

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:40

Vadim_ то вони біткоїн майнять
19professor69
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:11

  antey1969 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?

Так бюджетникам зп платять. Навіть тим, що півроку взагалі не працюють.

Бред.
В лучшем случае такие сидят за свой счёт.
А вообще на них со второго полугодия уже давит руководство, чтобы увольнялись. Похоже в верхах больше не заинтересованы в возвращинии выехавших.
Судя по всему, теперь надежда на то, что выехавшие трудоустроятся и будут потихоньку гнать валюту на родину.
И для развития такого потока нужно как минимум уравнять курс безнала с курсом налички. Желающих платить фактически налог за конвертацию в гривну почти нет.

Навпаки, враховуючи ситуацію в енергетичній сфері, категорично рекомендують всім, хто має можливість виїхати за кордон, щоб зменшити навантаження на енергосистему! Мені самому цікаво скільки населення залишилося в Україні… Думаю, що не більше 22 мільйонів!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Qwerty написав:Навпаки, враховуючи ситуацію в енергетичній сфері, категорично рекомендують всім, хто має можливість виїхати за кордон, щоб зменшити навантаження на енергосистему! Мені самому цікаво скільки населення залишилося в Україні… Думаю, що не більше 22 мільйонів!

Якщо більше, то не набагато:
Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.
https://lb.ua/economics/2022/09/22/5301 ... raini.html

Цікаво, звичайно, відправляти людей подалі, заодно і зменшуючи бюджетні видатки, але як має жити країна в якій половина пенсіонери, а з другої половини - офіційні безробітні, бюджетники, трошки фопів та інших?
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 12:14

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,35
40,55/41,00


Всем Здоровья и Удачи !
Всем Всяческих Успехов !


Пришлось с карты переводить по курсу 40.60 ....(всего чуть меньше чем на две ).........на меньше ни как не соглашались .
Приехал....
...... с тампонированными ,....ургентными
Пиздорез не игрушечный .

Все равно мы ПОБЕДИМ !
Есть БОГ и УКРАИНА !
холява
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