Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?
Так бюджетникам зп платять. Навіть тим, що півроку взагалі не працюють.
Бред. В лучшем случае такие сидят за свой счёт. А вообще на них со второго полугодия уже давит руководство, чтобы увольнялись. Похоже в верхах больше не заинтересованы в возвращинии выехавших. Судя по всему, теперь надежда на то, что выехавшие трудоустроятся и будут потихоньку гнать валюту на родину. И для развития такого потока нужно как минимум уравнять курс безнала с курсом налички. Желающих платить фактически налог за конвертацию в гривну почти нет.
Навпаки, враховуючи ситуацію в енергетичній сфері, категорично рекомендують всім, хто має можливість виїхати за кордон, щоб зменшити навантаження на енергосистему! Мені самому цікаво скільки населення залишилося в Україні… Думаю, що не більше 22 мільйонів!
Qwerty написав:Навпаки, враховуючи ситуацію в енергетичній сфері, категорично рекомендують всім, хто має можливість виїхати за кордон, щоб зменшити навантаження на енергосистему! Мені самому цікаво скільки населення залишилося в Україні… Думаю, що не більше 22 мільйонів!
Якщо більше, то не набагато:
Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік. Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію. https://lb.ua/economics/2022/09/22/5301 ... raini.html
Цікаво, звичайно, відправляти людей подалі, заодно і зменшуючи бюджетні видатки, але як має жити країна в якій половина пенсіонери, а з другої половини - офіційні безробітні, бюджетники, трошки фопів та інших?
За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанку 182,18 млн доларів – це майже вдвічі менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 326,49 млн дол. Такий обсяг продажу валюти з резервів є найменшим з кінця серпня.
З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.
Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,23 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 22,43 млрд доларів і 1,789 млрд євро.