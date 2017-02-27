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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10123101241012510126

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 161
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
15
40,00-40,50
19%
30
40,50-41,00
13%
21
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
16%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:19

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Приехал....
...... с тампонированными ,....ургентными
Пиздорез не игрушечный .

Я собі навіть не уявляю наскільки це боляче пораненому коли тампонують рану :(


Уважаемый коллега , Здравствуйте .
Вы себе представить не можете разнообразие и качество, профессионализм и трудолюбие оперирующих .
ЭТО ГЕРОИ
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пане холява щотижнево відмітився

Де ж колега freeze.
Сподіваюсь з ним все добре, та не потребує транспортування колегами пана холяви
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:12

[quote="5509856:pesikot"]Пане холява щотижнево відмітився

Де ж колега freeze.
Сподіваюсь з ним все добре, та не потребує транспортування колегами пана холяви[/quo

Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .
На передке Постоянно работают не дружественные РЕБ .

....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:24

холява Еквадорцы таки забили хозяевам мундиаля.До этого пять матчей-1 гол
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:25

  холява написав:....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,

Зрозумів ...
pesikot
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