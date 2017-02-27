Василь-Рівне
Уважаемый коллега , Здравствуйте .
Вы себе представить не можете разнообразие и качество, профессионализм и трудолюбие оперирующих .
ЭТО ГЕРОИ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:19
Василь-Рівне
Уважаемый коллега , Здравствуйте .
Вы себе представить не можете разнообразие и качество, профессионализм и трудолюбие оперирующих .
ЭТО ГЕРОИ
Додано: Нед 20 лис, 2022 17:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Пане холява щотижнево відмітився
Де ж колега freeze.
Сподіваюсь з ним все добре, та не потребує транспортування колегами пана холяви
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:12
pesikot
Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .
На передке Постоянно работают не дружественные РЕБ .
....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:24
холява Еквадорцы таки забили хозяевам мундиаля.До этого пять матчей-1 гол
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:25
Додано: Нед 20 лис, 2022 19:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 20 лис, 2022 19:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всем привет ) Рад читать. Докторам и лётчикам у нас особое уважение.
У меня немного специфический вид деятельности. Занимались разминированием в Херсонской области, сегодня отошли в тыл на отдых и для получение майна. Получили хай-тек миноискатели. Космос))) Так что всё ок.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:58
Приветствую, вроде после того как в Васильевке мочканули реб было тихо, а сейчас я ездил на дачу, стали по утрам глушить мобильную связь...у меня брат артилерист, посносил всё на телефоне, кроме сигнала...так вроде лучше...
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