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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10123101241012510126

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 162
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
15
40,00-40,50
19%
30
40,50-41,00
14%
22
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
16%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:19

Василь-Рівне
Уважаемый коллега , Здравствуйте .
Вы себе представить не можете разнообразие и качество, профессионализм и трудолюбие оперирующих .
ЭТО ГЕРОИ
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пане холява щотижнево відмітився

Де ж колега freeze.
Сподіваюсь з ним все добре, та не потребує транспортування колегами пана холяви
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:12

pesikot

Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .
На передке Постоянно работают не дружественные РЕБ .

....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:24

холява Еквадорцы таки забили хозяевам мундиаля.До этого пять матчей-1 гол
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:25

  холява написав:....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,

Зрозумів ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:Де ж колега freeze.

Не хвилюйтесь - сьогодні:
  freeze написав:У нас в батальоне все...получили

Частота постів 1/10 днів.
Bobua понад місяць не дописував.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

холява написав:
  pesikot написав:Пане холява щотижнево відмітився

Де ж колега freeze.
Сподіваюсь з ним все добре, та не потребує транспортування колегами пана холяви[/quo

Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .


Всем привет ) Рад читать. Докторам и лётчикам у нас особое уважение.
У меня немного специфический вид деятельности. Занимались разминированием в Херсонской области, сегодня отошли в тыл на отдых и для получение майна. Получили хай-тек миноискатели. Космос))) Так что всё ок.

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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:58

  холява написав:pesikot

Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .
На передке Постоянно работают не дружественные РЕБ .

....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,

Приветствую, вроде после того как в Васильевке мочканули реб было тихо, а сейчас я ездил на дачу, стали по утрам глушить мобильную связь...у меня брат артилерист, посносил всё на телефоне, кроме сигнала...так вроде лучше...
edvardd
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