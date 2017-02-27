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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:19
Василь-Рівне
Уважаемый коллега , Здравствуйте .
Вы себе представить не можете разнообразие и качество, профессионализм и трудолюбие оперирующих .
ЭТО ГЕРОИ
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холява
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Додано: Нед 20 лис, 2022 17:50
Пане холява щотижнево відмітився
Де ж колега freeze.
Сподіваюсь з ним все добре, та не потребує транспортування колегами пана холяви
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pesikot
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:12
pesikot
Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .
На передке Постоянно работают не дружественные РЕБ .
....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,
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холява
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:24
холява Еквадорцы таки забили хозяевам мундиаля.До этого пять матчей-1 гол
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Мизантрóп
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:25
холява написав:
....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,
Зрозумів ...
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pesikot
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:00
pesikot написав:
Де ж колега freeze.
Не хвилюйтесь - сьогодні:
freeze написав:
У нас в батальоне все...получили
Частота постів 1/10 днів.Bobua
понад місяць не дописував.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:24
холява написав: pesikot написав:
Пане холява
щотижнево відмітився
Де ж колега freeze
.
Сподіваюсь з ним все добре, та не потребує транспортування колегами пана холяви[/quo
Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .
Всем привет ) Рад читать. Докторам и лётчикам у нас особое уважение.
У меня немного специфический вид деятельности. Занимались разминированием в Херсонской области, сегодня отошли в тыл на отдых и для получение майна. Получили хай-тек миноискатели. Космос))) Так что всё ок.
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freeze
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:48
холява
Держись там, и не подставляйся излишне)
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Izya Cy
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:58
холява написав:
pesikot
Привет старина .
Мне полегче , )))....я , по мере расходования материалов ,по мере вывоза появляюсь в интернете .
На передке Постоянно работают не дружественные РЕБ .
....Коллега фрииз, даже если хотел бы написать ,не смог бы . Очень тяжело выйти в инет .
Все глушится .
Даже без геолокации тебя видно ,,,, и получить "посылку" или обозначить себя ,не всегда хочется .
А кто в ССО , так вообще в режиме молчания ,
Приветствую, вроде после того как в Васильевке мочканули реб было тихо, а сейчас я ездил на дачу, стали по утрам глушить мобильную связь...у меня брат артилерист, посносил всё на телефоне, кроме сигнала...так вроде лучше...
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edvardd
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Додано: Нед 20 лис, 2022 21:15
Izya Cy написав:холява
Держись там, и не подставляйся излишне)
Миру-Мир , евреям -деньги !
Шалом !
Ты или служишь или прячешься .
Другого НЕТ.
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холява
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