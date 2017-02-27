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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10124101251012610127

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 163
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
15
40,00-40,50
18%
30
40,50-41,00
14%
23
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
16%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 21:20

freeze

ПРУВЕТ ....)))

Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .

БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .
холява
2
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 27.09.12
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  #<1 ... 10124101251012610127
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