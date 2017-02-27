freeze
ПРУВЕТ ....)))
Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .
БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лис, 2022 21:20
freeze
ПРУВЕТ ....)))
Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .
БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .
|