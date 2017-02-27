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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10125101261012710128>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 163
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
15
40,00-40,50
18%
30
40,50-41,00
14%
23
41,00-41,50
15%
24
41,50-42,00
16%
26
42,00-42,50
6%
9
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 21:20

freeze

ПРУВЕТ ....)))

Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .

БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  freeze написав:Докторам и лётчикам у нас особое уважение.

Хе-хе. А мы всегда про себя говорим "нам легче всех, вон парни в сырых холодных окопах под обстрелами целыми днями - вот это боги просто".
Рад, что вы отметились. Ждём шкодника Успіха.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:52

Прошу форумчан поддержать

Прошу форумчан поддержать
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).

Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захісник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.


Репост на другие активно посещаемые ветки приветствуется.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:54

yanyura , +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:01

  Hotab написав:yanyura , +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
так точно ) краще грошима ...
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:07

yanyura
Меньше за все я 24.02 думав про медальку на форумі))) Тим більше з помилкою в назві))) Живі, здорові, перемагаємо - вже добре;) Є або буде за що - держава нагородить!

По темі, які шанси побачити євро менше одиниці в найближчі неділю-дві????
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:15

Hotab
Все эти форумчане до 10 и более лет на форуме. Может я и идеалист в этом плане, но не поверю, что эти форумчане готовы пожертвовать своей репутацией ради примерно таких слов "я воюю".

А что такое ККЦ? Гугл выдал только "Корейский культурный центр", но это явно не то. Правда при моей дневной скорости Инета 10-40 килобит/сек. особо не поишещь.

viy
Лично я равнодушен к медалям, но мне хочется чтобы воюющие форумчане были особо выделены.
помилкою в назві

Но я же написал
примерное название

на точное не претендую, согласен на любое.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yanyura написав:А что такое ККЦ

В вузьких кругах ( на гілці нерухомості ) так кличуть колегу kingkongovetc (за правильність написання не впевнений). Дай бог , що він живий-здоровий, там дуже серйозний підрозділ. Для них нема "сьогодні туман, буду на форумі ватних розминати", як у мене.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:04

Hotab
Спасибо, добавил kingkongovets.

viy
Спасибо. Исправил "Захісник" на "Захисник".
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 21 лис, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:07

Запорожье
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edvardd
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